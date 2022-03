Piepjong Be Quick’28 zorgt voor schorre stem bij trainer Marcel Boudesteyn

Derde klasse Ro­bur-topscorer Jeffrey van Amersfoort wil graag de wedden­schap met zijn trainer winnen

In een onderling gevecht met AZC liet Robur et Velocitas zondag na al voortijdig te zorgen voor wat onze oosterburen zo mooi een ‘Vorentscheidung’ noemen. Bij winst had de koploper in de derde klasse D z’n naaste belager op zeven punten achterstand kunnen zetten. Een domme tegentreffer in blessuretijd kostte de Apeldoorners de zege en houdt de stand aan de kop voorlopig spannend.

