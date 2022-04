Pijnlijke avond voor Colmschate, Be Quick 1887 maatje te groot voor Alcides en Urk verovert de koppositie

tweede klasse Be Quick’28 heeft geen kind aan IJVV en kan omhoog blijven kijken in de tweede klasse

Be Quick’28 blijft in topvorm verkeren. Ook subtopper IJVV werd aan de Zwolse zegekar gebonden: 0-3. Het is de tiende overwinning voor Be Quick in de laatste twaalf competitiewedstrijden.

16 april