Pikstart van gekortwiekt Staphorst bij begin van zware weken

Staphorst heeft een pikstart. Blessures en coronagevallen spelen de ploeg parten, maar daar is in de eerste anderhalve minuut weinig van te merken. Stan Haanstra maakt na 37 seconden al de openingstreffer, bij de volgende aanvalsgolf heeft de aanvaller de 2-0 op de voet. Maar die bal gaat naast. ,,We spelen eindelijk weer thuis, dus is het vanaf minuut een het gas erop. We wilden het eerste kwartier vol gas geven’’, zegt de man van de 1-0.