Pim Kaagman blijft langer trainer bij DESZ

TRAINERSCARROUSEL Zwollenaar Jurjan Wouda nieuwe trainer bij Excelsior’31

27 december Zwollenaar Jurjan Wouda is komend seizoen de trainer van Excelsior'31 in de derde divisie. De voormalige doelman van Flevo Boys wordt in Rijssen de opvolger van Peter Wesselink, die in de zomer overstapt naar DVS'33.