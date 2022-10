Plezier staat voorop voor Martijn Koetsier bij Prins Bernhard, een gezellige dorpsclub

vierde divisie Alcides gaat bij Be Quick vlak voor tijd het schip in: ‘Een bal ploft voor hun goed en voor ons verkeerd’

Alcides is in de noordelijke strijd bij Be Quick 1887 lang op weg naar een ‘heerlijke 0-0’, maar vlak voor tijd valt de bal voor de Meppelers verkeerd en voor de thuisclub goed: 1-0.

11:11