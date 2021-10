Ploeteren in een polderderby met Kraggenburg als de gelukkige winnaar

Vreugde en verdriet verdubbelen in waarde na een wedstrijd die geen winnaar verdiende maar er toch eentje kreeg. Want als de voetbalgoden íets zijn, dan is het wel onrechtvaardig. ,,Dit had inderdaad zomaar 0-0 of 1-1 kunnen eindigen en dan had ik weinig te klagen gehad”, zegt de lachende Kraggenburg-coach Arnold Roossien.