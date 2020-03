Plotseling is assistent-trainer Johnny Liefers zijn dubbelfunctie kwijt

Zo ontzettend gek zijn van voetbal, dat je bij twee verschillende clubs langs de lijn staat. Het was wekelijkse kost voor Johnny Liefers, assistent-trainer van Vevo en SV Epe. Nu het voetbalseizoen door de coronacrisis opgeschort en waarschijnlijk zelfs voorbij is, is zijn taak bij laatstgenoemde eerder dan gepland afgelopen. ,,Je gaat wat raar uit elkaar.’’

Normaal gesproken begeleidt sfeermaker Liefers met liefde en passie spelers van Vevo en SV Epe. Dat is nu even anders. Gezien de huidige situatie geen voetbal. ,,Dat is frustrerend, maar het zij zo. De voetbaluren gaan over in het werk.’’

Van voetbal kan de oud-speler van SV Vaassen nooit genoeg krijgen en die liefde is er al sinds zijn jongensjaren. ,,Toen ik een hele kleine jongen was, zat mijn familie altijd bij SV Vaassen. Mijn opa en oma draaiden daar de bardiensten en ik stond al vroeg op het veld.’’ Door zware knieblessures moet de 44-jarige Liefers voor zijn 30ste stoppen met voetballen. ,,Dat deed best pijn, moet ik zeggen.’’

Veel verschillende plekken

Op voetbalgebied is Liefers een doler, zijn carrière brengt hem op verschillende plekken. Een niet rondgekomen overstap van SV Vaassen naar Tubantia zorgt ervoor dat Liefers zelfs in het Duitse Allstätte terecht komt. Dankzij buurman Wim Vosselman begint Liefers de jeugd van VIOS Vaassen te trainen. Later traint hij daar, net als bij EZC’84, vrouwen- en jeugdteams, maar zijn papieren haalt hij niet. ,,Ik werk in de bouw en heb heel weinig tijd. Als je de papieren haalt, heb je meer verplichtingen.’’

Rechterhand

Daarom assisteert hij Jate Leerdam op dinsdag bij Vevo, twee dagen later is hij de rechterhand van Martijn de Haas bij Epe. In zijn rol als assistent werkt het ‘mensenmens’ het liefst één-op-één met spelers. ,,Ik roep dan een jongen even bij me en leg uit hoe hij het moet doen. Als het dan in de wedstrijd wordt uitgevoerd en er komt iets moois uit, dan kun je er alleen maar van genieten.’’

Na dit seizoen stopt Liefers met de dubbelfunctie. Het heeft er dus alle schijn van dat het werk in Epe al gedaan is, omdat de kans groot is dat er dit seizoen niet meer wordt gespeeld. ,,Dat is helaas wel zo. We stonden er natuurlijk hartstikke goed voor. Het is jammer dat je niet kunt afsluiten met een kampioenschap.’’ Bij Vevo moet het vizier op de toekomst gericht worden. ,,Je moet wel weer klaar staan voor volgend seizoen.’’

Problemen door dubbelfunctie

Niet de verenigingen, maar Liefers zelf loopt door de dubbelfunctie geregeld tegen problemen aan. ,,Epe speelde op een gegeven moment een zaterdagavondwedstrijd. Dan moet je schakelen, ik heb namelijk wel mijn rituelen.’’

Misschien wel daardoor verspeelt Epe op die twee avonden punten. Bij de clubs wordt er wel eens gelachen om zijn bijgeloof, geeft hij toe. ,,Voor de wedstrijd eet ik altijd twee broodjes gesmolten kaas met een kop koffie. Zondags ga ik eerst even naar mijn ouders toe.’’

Geen voorkeur

Een voorkeur voor een van de clubs heeft hij echt niet. ,,Ik vind het een eer dat ik daar mag zijn.’’ Wel hebben de verenigingen in zijn ogen een verschillend karakter. ,,Vevo is heel gemoedelijk en sociaal. Daar is er meer dan voetbal. SV Epe is meer een prestatieclub. Iedere vereniging wil voetballen voor het kampioenschap, maar hier is dat belangrijker.’’