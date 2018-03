Polletje van Staphorst schakelt Berkum uit: 1-0

Het 151ste competitiedoelpunt van Martijn Brakke voor Staphorst is misschien wel zijn lelijkste, of zijn makkelijkste. Een simpel tikje met de voet is doorslaggevend in de beroerde wedstrijd tegen Berkum (1-0).

Berkum struikelt in Staphorst over een polletje, letterlijk gesproken. Want Brakke staat na een voorzet van Mike Reuvers bij de tweede paal achter bewaker Bjorn Bakker. Ogenschijnlijk in kansloze positie, ware het niet dat Bakker de bal finaal mist door een oneffenheid in het veld. Scoren is daardoor voor Brakke een koud kunstje.

De knulligheid van het doelpunt past perfect in het beeld van de wedstrijd, die in grote delen niet om aan te zien is. Voorname oorzaak daarvoor is het veld. Staphorst begon aan het seizoen met een biljartlaken, dat voor Dick Jaspers leek gemaakt. Inmiddels heeft een flinke hoeveelheid zand de mat verandert in een steppe. ,,Je kan er overheen lopen'', lacht Brakke. ,,Maar dan moet je wel op je enkels passen...''

Titel

Misschien gaat Staphorst dankzij de overwinning nog een beetje meedoen in de strijd om de titel. Maar eigenlijk gelooft Brakke daar niet meer in. Aan Zwolse kant is het kampioenschap ook nauwelijks onderwerp van gesprek. ,,Dat we hier verliezen, dat kan een keer gebeuren'', vindt aanvoerder Marc van der Meulen. ,,We hebben het weggegeven tegen de kleinere ploegen.''

In beide kampen wordt de strijd om de disctrictsbeker als boeiender gezien. Daar kan een echte prijs verdiend worden. Staphorst speelt dinsdag in de kwartfinale tegen Pelikaan S, Berkum gaat volgende week naar DFS. Het kan maar zo zijn dat Brakke daar een beter doelpunt maakt. ,,De meeste goals van die 151 competitietreffers kan ik mij echt niet meer voor de geest halen. Degene die het meest is blijven hangen wel, dat was de winnende goal vorig jaar tegen Genemuiden. In de bekerfinale.''