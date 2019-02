Posthuma heeft andere ambities dan ESC en vertrekt

Elburger SC en Posthuma hadden de verbintenis voor volgend seizoen al stilzwijgend verlengd, maar in de afgelopen maanden is er naast het veld het een en ander voorgevallen. ,,Patrick heeft aangegeven niet langer door te willen en heeft ons verzocht aan het einde van het seizoen te willen vertrekken”, licht bestuurslid Harrald Kroeze toe. ,,In het huidige seizoen heeft zich een aantal zaken voorgedaan, waardoor hij tot deze keuze is gekomen. We hebben besloten zijn verzoek te respecteren en gaan nu op zoek naar een waardige opvolger.”

Na de hervatting van de competitie was er een verschil van inzicht over de terugkeer van Bert Jan Kragt en Mitchell Kalverda in de selectie. Dit sleepte zich te lang voort in de ogen van aanvoerder Richard Boer, Ramon Flokstra en Robbert van Schie. Het drietal besloot niet langer voor het eerste elftal te willen uitkomen. Daarnaast komt er een wisseling van de technische commissie aan, die een ander ambitieniveau heeft dan Posthuma.

De 34-jarige coach had graag iets willen neerzetten in Elburg, maar ziet nu dat de randvoorwaarden daarvoor niet gecreëerd worden. ,,De nieuwe TC vindt de breedtesport belangrijker dan het eerste elftal. Zij zeggen gewoon: ‘Het maakt ons niet uit als we over een paar jaar vierde klasse spelen’. Dat strookt niet met mijn ambitie”, verduidelijkt Posthuma. ,,Ik vind het echt heel spijtig, heb er gewoon buikpijn van gehad. Maar ik kan mezelf niet verloochenen.”