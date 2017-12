Posthuma van Swift'64 naar ESC

ESC heeft een opvolger gevonden voor Remon van Schoonhoven. Patrick Posthuma komt na de zomer over van competitiegenoot Swift'64.

Posthuma (33) is bezig aan zijn vierde seizoen in Swifterbant. Hij kondigde afgelopen weekeinde zijn vertrek aan. Met Swift'64 promoveerde Posthuma afgelopen seizoen naar de derde klasse.

Posthuma volgt in Elburg Remon van Schoonhoven op. Van Schoonhoven vertrekt na drie seizoenen bij de Elburgse vereniging. ''Patrick heeft de afgelopen jaren furore gemaakt als trainer. Zijn succesvol verblijf bij Swift’64 is natuurlijk ook bij ons niet onopgemerkt gebleven. We waren dan ook positief verrast toen hij interesse toonde voor de functie van hoofdtrainer bij ESC'', aldus bestuurslid Harrald Kroeze.