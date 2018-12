Posthuma verlaat RKO en de zondag

Posthuma is in Rutten bezig aan zijn tweede seizoen, maar het functioneren op de zondag gaat hem steeds meer tegenstaan. ,,In mijn genen zit al vijftig jaar op dinsdag en donderdag trainen en op zaterdag een wedstrijd. In mijn genen zit ook dat ik op zaterdag, na de boodschappen, naar het voetbalveld moet. Nu moet ik op zondag om 11.00 uur vragen of de broodjes al warm zijn, want dan moet ik bijna weg. Dat gaat tegenstaan en daarom ga ik weg”, legt Posthuma uit.