Programma bekervoetbal: na bijna een half jaar rolt de bal weer in officiële duels

Zes clubs uit onze regio spelen zaterdag in de eerste voorronde van de KNVB Beker. Daarin spelen, net als in de tweede voorronde, alleen amateurclubs.

Vrijwel alle andere clubs spelen hun eerste wedstrijd in de districtsbeker. Die wordt zoals gebruikelijk in een poulevorm afgewerkt. Er zijn poules met clubs uit de eerste en tweede klasse, waarvan twee clubs zich plaatsen voor de eerste knock out-ronde. De clubs vanaf de derde klasse spelen in poules, waarvan alleen de winnaar door bekert.

De meeste clubs uit de hoofdklasse moeten nog een weekje wachten voordat ze weer aan de bak kunnen. Zij zijn vrijgeloot voor de eerste ronde van de districtsbeker, maar ook niet automatisch geplaatst voor de KNVB Beker. Tweededivisionist HHC Hardenberg mag juist de eerste voorronde van de KNVB Beker overslaan en komt dus ook niet in een officieel duel in actie.

Het volledige programma is als volgt:

KNVB Beker:

DVS’33 Ermelo – Dongen (za. 14.30)

VVOG – DEM (za. 14:30)

Cluzona - Sparta Nijkerk (za. 14.30)

Staphorst - HSC ‘21 (za. 17.00)

DOS Kampen – EVV Echt (za. 17.00)

Hollandia - Flevo Boys (za. 17.00)

Districtsbeker:

Oost (1e en 2e klassers, za. 17.00 tenzij anders aangegeven)

Groep 101: WHC – Achilles’12, Vroomshoopse Boys – Heino Groep 102: Rohda Raalte – Sparta E., ATC’65 – Gramsbergen.

Groep 104: PH – Voorwaarts T., Bon Boys – Vorden (zo. 14.00).

Groep 105: WSV – GVV Eilermark (zo. 14.00).

Groep 106: SVI – Enter Vooruit (za. 15.00), BWO – Dalfsen (zo. 14.00).

Groep 107: Den Ham – Dedemsvaart (za. 15.30), Columbia – NEO (zo. 14.00).

Groep 108: EMMS – De Esch.

Groep 109: ASC’62 – Suryoye Mediterraneo (14.30).

Groep 111: ZAC – KHC (za. 15.00), Veensche Boys – Lemelerveld.

Groep 112: Be Quick Z. – Wijhe’92.

Groep 113: Schalkhaar – CSV Apeldoorn.

Groep 115: DOS Kampen – Be Quick’28 (di. 20.00), Owios – Epe.

Groep 116: FC Horst – WVF (za. 14.30), Heerde – Go Ahead Kampen (za. 14.30).

Groep 117: Unicum – asv Dronten (za. 15.00), Hierden – IJVV (za. 15.00).

Groep 118: VSCO’61 – Lelystad’67 (za. 14.30), Nunspeet – FC Jeugd.

Groep 119: Batavia’90 – Bennekom (za. 15.00).

Oost, zaterdag (vanaf 3e klasse, za. 14.30 uur tenzij anders aangegeven)

Groep 202: SDC Putten 2 – Veluwse Boys, Elspeet – AGOVV.

Groep 206: Avereest – De Zweef, 29-08 (14.30): Hattem – Wilsum.

Groep 208: Hellendoorn – Dieze West, Zwolsche Boys – OZC.

Groep 209: WZC – Prins Bernhard, BAS – Zwart-Wit’63.

Groep 220: Hulshorst – EFC’58.

Groep 221: Terschuurse Boys – DSV’61, Reaal Dronten – Rood-Wit’58.

Groep 222: VEVO – ESC, Zeewolde – SP Teuge (15.00).

Groep 223: Voorwaarts V. – Oene, CSV’28 – Lemele (15.00).

Groep 224: Nieuwleusen – Swift’64.

Groep 225: EZC’84 – Eerbeekse Boys, Almen – VIOS V.

Groep 226: SP Daarle – Noord Veluwe Boys, DES – HTC.

Groep 227: ’t Harde – SCD’83, OVC’21 – Hatto Heim.

Groep 228: Gorssel – SEH (15.00).

Groep 229: Zalk – Blauw Wit’66, DKB – Kloosterhaar (15.00).

Groep 230: SP Eefde – FC RDC, VSW – Sportclub Deventer (15.00).

Groep 231: Harfsen – Oeken, Kon. UD – Wilhelminaschool.

Groep 232: Wijthmen – Helios.

Groep 233: Bergentheim – SVV’56.

Groep 234: Bruchterveld – ATC’65.

Groep 235: Hardenberg’85 – AVC Heracles (15.15).

Groep 236: MVV’69 – Lutten.

Groep 237: Sportlust Glanerbrug – Mariënberg (16.00).

Noord, zaterdag (vanaf 3e klasse, za. 14.30 uur tenzij anders aangegeven)

Groep 204: Rouveen – Tiendeveen.

Groep 205: SVN’69 – MSC, Alcides – Nieuw Balinge (15.00).

Groep 206: Creil-Bant – Ens, SVBS’77 – Vitesse’63.

Groep 207: Nagele – Olympia’28, SVM – Tollebeek.

Groep 208: VHK – Steenwijker Boys, Espel – Tonego.

Groep 209: Willemsoord – Delfstrahuizen.

Groep 211: Blokzijl – De Walde.

Oost, zondag (vanaf 3e klasse, zo. 14.00 uur tenzij anders aangegeven)

Groep 301: EGVV – Twenthe.

Groep 307: Reunie – La Première.

Groep 310: Colmschate – Fleringen.

Groep 312: LSV – DEO.

Groep 315: SP Lochem – Keijenburgse Boys, BSC Unisson – Warnsveldse Boys.

Groep 316: USV – Vilsteren, Balkbrug – Raalte.

Groep 317: Ruurlo – Meddo.

Groep 318: Doesburg – Witkampers, De Hoven – AZC.

Groep 319: GSV’63 – SP Haarlo.

Groep 323: Groessen – Ratti-Socii.

Groep 328: Rheden – Sp. Brummen, Angerlo Vooruit – SHE.

Groep 331: Babberich – Loenermark.

Groep 335: ABS – Groen Wit’62, Heeten – Terwolde.

Groep 336: ZVV’56 – Activia, Nieuw Heeten – Sallandia.

Groep 337: Broekland – CCW’16, Emst – Albatross.

Groep 338: Diepenveen – Basteom, TKA – Epse (14.30).

Groep 339: KCVO – SV Zwolle.

Groep 340: SDOL – IJsselstreek, Robur et Velocitas – Voorst.

Groep 341: Klarenbeek – Overwetering, Enter – Go Ahead D.

Groep 342: Haarle – Turkse Kracht, Wissel – SV Twello.

Groep 343: Holten – Lettele, Orderbos – Vaassen.

Groep 344: Sportlust Vroomshoop – DAVO, WWNA – De Gazelle.

Groep 345: Batavia’90 – Beekbergen, Ulu Spor – Edesche Boys.

Groep 346: Wesepe – Hoonhorst, Mariënheem – Victoria Boys.

Noord, zondag (vanaf 3e klasse, zo. 14.00 uur tenzij anders aangegeven)

Groep 301: Havelte – Dwingeloo.

Groep 304: HOC – Ruinen, Wijster – Ruinerwold.

Groep 307: Weiteveense Boys – IJhorst.

Groep 326: Steenwijkerwold – Steenwijk.

Groep 327: Giethoorn – Willemsoord, RKO – FC Kraggenburg.

Groep 328: FFS – Kuinre, Steenwijker Boys – Blankenham.

Groep 331: FC Oldemarkt – Oranje Zwart.