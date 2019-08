Programma Veluwade op de schop door afmelding Unicum

Beachsoccer BS Zwolle pakt in eerste jaar gelijk de landstitel

28 juli De beachvoetbalsters van BS Zwolle (Lenovo Beach Soccer) uit Zwolle zijn in het The Hague Beach Stadium in Scheveningen landskampioen geworden. In de finale won het team van coach Gert Oosterbroek van BS Alkmaar, 6-5.