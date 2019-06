Programma vervolg nacompetitie

degradatie Reünie na verlies tegen KOSC terug naar vierde klasse

17:57 Na het laatste fluitsignaal bij het duel tussen Reünie en KOSC was er uiteraard wel teleurstelling bij de thuisclub, maar het leek meer op een soort berusting. De Borculoёrs moesten in het thuisduel tegen KOSC uit Ootmarsum winnen om nog een kans te maken op handhaving in de derde klasse. Dat is niet gelukt. De ploeg van trainer Peter Jansen verloor met 1-4 en mag het in het nieuwe seizoen weer gaan proberen in de vierde klasse.