Promovendus Zeewolde start met nipte nederlaag

Zeewolde had in de openingsfase het betere spel, maar tot kansen kwam de ploeg niet. Terschuurse Boys loerde op de counter, al hield de thuisploeg de rijen achterin goed gesloten. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een fraaie treffer. Gydo Vos werd diep gestuurd en met een lob van afstand passeerde hij Zeewolde-keeper Romero Butz.

Na de rust startte Zeewolde weer beter dan de opponent, maar gaandeweg het duel kreeg Terschuurse Boys steeds meer grip. Twintig minuten voor tijd verdubbelde het zelfs de score, toen weer Vos afrondde na een flitsende aanval. Zeewolde toonde vervolgens meer initiatief en plots viel de bal goed voor Reinier Joustra die de score naar 2-1 tilde met harde diagonale knal. Het geloof was daarmee ook helemaal terug in Zeewolde.

Via Rutger de Vries kreeg het zelfs nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de stormram knikte de bal langs de verkeerde kant van de paal. De grootste mogelijkheid moest echter nog komen, want Joustra werd diep in blessuretijd in de zestien gevloerd en kreeg daarom een strafschop. De aanvoerder nam de uitgelezen kans zelf, maar faalde van elf meter. Ook de rebound, die zeer kansrijk was, was niet aan Akachar besteed.