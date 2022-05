Promoveren is en blijft het ultieme doel bij Zeewolde

Aanvoerder Reinier Joustra veegde na afloop het zweet van zijn gezicht. De warmte speelde de inmiddels 36-jarige aanvoerder echter nauwelijks parten. Na meer dan 300 wedstrijden in het eerste is hij wel wat gewend. Met een onderbreking van twee jaar, toen hij het even mooi geweest vond en dacht zijn passie bij andere zaken te hebben gevonden, is hij inmiddels al weer zestien seizoenen actief in het eerste van Zeewolde. De aanvoerdersband zit eveneens al vele seizoenen strak om de linkerbovenarm. Onlangs maakte hij zijn honderdste doelpunt, maar daar denkt hij zelf anders over: ,,Nee joh, ik heb er al veel meer gemaakt, ik speel hier al zo lang.”