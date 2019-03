Puike prestatie helpt asv Dronten langs Go Ahead Kampen

Een herboren asv Dronten is door een zege bij Go Ahead Kampen weer aangesloten in de strijd om handhaving. De Drontenaren wonnen meer dan terecht met 0-2.

Interim-trainer Jan Vlap koos ervoor om Dronten met vier middenvelders te laten voetballen, waarbij de focus lag op het verdedigende deel. Die behoudende tactiek leverde Go Ahead aanvallend flink wat problemen op, terwijl Dronten in de omschakeling gevaarlijk werd. Een van die uitvallen was nog raak ook. Maxim van der Meer besloot van een aardig afstandje te schieten en schoot de bal heerlijk in de bovenhoek.

De vraag was in de tweede helft vooral of asv Dronten voldoende energie had om de voorsprong succesvol te verdedigen en het antwoord werd snel duidelijk: ja. Go Ahead kreeg het maar niet voor elkaar om echt grote kansen te creëren en zag kort na rust ook nog eens een tweede tegentreffer binnenvallen. Opnieuw was het Van der Meer die een aanval knap afrondde.

In het restant kreeg Go Ahead het niet meer voor elkaar om terug te komen, ook omdat invaller Samir Merraki door natrappen van het veld werd gestuurd. De punten gingen naar Dronten, waar Jan Vlap vast even op handen wordt gedragen. De weg naar handhaving is ingezet.