Punt bij ACV zit er net niet in voor Flevo Boys

,,We kunnen in de spiegel kijken, want we hebben er alles aan gedaan”, zei de trainer, die met Flevo Boys op een elfde plek staat in de hoofdklasse B, drie punten boven de stippellijn voor nacompetitie. Waalderbos zag Aran Nijboer de score openen, maar direct na de drinkpauze was zijn elftal niet alert en maakte Gijs Jasper gelijk. Hij kon ook de 2-1 binnenschieten, toen Roelof Strikwerda op de doellijn hands maakte. Rodney Rosink stopte de strafschop echter.