Punt bij HZVV brengt Flevo Boys net boven de streep

Het waaide ook in Hoogeveen en daar had Flevo Boys in de eerste helft redelijk wat last van. Toch wilde trainer Kevin Waalderbos het daar niet lang over hebben, want hij zag vooral een mat Flevo Boys. Dat had een achterstand tot gevolg, omdat Lorenzo Valente het overwicht van HZVV uitdrukte in de score. ,,We speelden met weinig energie, in het druk zetten en de duels”, vond Waalderbos. ,,Dat paste helemaal niet in de lijn van de laatste weken, waarin we het juist fantastisch deden.”