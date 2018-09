Punt resteert voor SC Genemuiden na razendsnel doelpunt

Senad Salihi bij Zeewolde herenigd met 'voetbalva­der'

14 september Senad Salihi gold bij Hierden als groot talent. Maar in plaats van schitteren in de eerste klasse, vertoont de rechtsbuiten (21) zijn kunsten dit seizoen in de vierde klasse. Bij Zeewolde, onder de vleugels van trainer en 'voetbalvader' Peter Epe.