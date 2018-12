Puntje voor koploper Steenwijkerwold in De Wijk

video Diepenveen en Holten eindigen stormachti­ge derby in vreedzame remise

18:21 Als de brandweer gingen Diepenveen en Holten van start in hun derby. Met name de thuisploeg was scherp, ook na de 1-0 in de tiende minuut bleef het team vol op de aanval spelen. Pas diep in de tweede helft liet Holten zien waar het toe in staat is. Toen het balletje wel over de grond ging, was de gelijkmaker verdiend.