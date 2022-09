Quentin Slagtand is eindelijk weer de oude én beslissend voor Zwart Wit’63 tegen EFC’58

derde klasse Nieuwkomer Dieze West maakt verplette­ren­de indruk op bezoek bij Rouveen

Met twee geweldige doelpunten helpt Juntherley Samboe zijn ploeg aan een 1-3 overwinning bij SC Rouveen, maar het is de vraag of de multifunctionele speler volgende week bij Dieze West weer op een basisplaats kan rekenen. ‘Vechten voor je plekje’ is de nieuwe realiteit bij het in de breedte flink gegroeide team.

15:56