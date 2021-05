Raalte loopt nog niet warm voor testevenement bij handbalsters Kwiek

Wat exact de oorzaak van die lage opkomst is, valt lastig te achterhalen. De verplichte coronatest vooraf, die niet ouder dan veertig uur mocht zijn, lijkt de meest voor de hand liggende reden. Voor Peter van der Veen en Henk Schepers uit Enschede vormt dat echter geen belemmering. ,,Wat moet, dat moet”, stelt Van der Veen nuchter vast. ,,We hebben niet getwijfeld. We zijn beiden sportgek en willen deze wedstrijd graag bijwonen. Je kunt het ook digitaal via de livestream volgen, maar dat is toch heel anders.”