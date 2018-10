Raalte-trainer Veltmaat op zoek naar nieuwe uitdaging

Veltmaat is bij Raalte bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. In zijn eerste seizoen wist Veltmaat met Raalte via de nacompetitie te promoveren naar de vierde klasse, waarin het zich vorig seizoen handhaafde. Daardoor speelde Raalte voor het eerst in de clubgeschiedenis twee achtereenvolgende jaren in de vierde klasse.