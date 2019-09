Raaltes kwartiertje helpt Rohda aan zege op Lemelerveld

Het begin was nog bijzonder hoopgevend voor Rohda. Voordat de toeschouwers met hun ogen hadden kunnen knipperen, floot scheidsrechter Makkinga voor een strafschop na een uiterst ongelukkige handsbal van linksback Jaron Hulsink. Keeper Rik Ramaker van de gasten voorkwam met een prima redding een heel vroege achterstand en hield bovendien met een aantal katachtige reflexen de nul in de eerste helft.

Daar slaagde collega Frans van Oldeniel niet in. Lemelerveld was in het eerste bedrijf al een paar keer erg gevaarlijk met afstandsschoten en scoorde uiteindelijk niet eens onverdiend de 0-1 via Stijn Kogelman.