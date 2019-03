Rahajaan stapt over naar Dieze West

Rahajaan was eerder actief voor onder andere de jeugd en het eerste elftal van Be Quick’28. Hij is de eerste speler die door Dieze West is aangetrokken voor volgend seizoen. In een eerder stadium gaf Nejim el Atiaoui, de huidige topscorer van Dieze West, al aan ook volgend jaar actief te blijven voor de selectie van trainer Tom IJzerman.