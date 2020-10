Rake knal van Alcideaan Sil Kuurman levert hem een etentje op

Alcides speelde vorige weekeinde niet tegen RKAVV. Corona. Acht spelers van de Meppeler hoofdklasser moesten in quarantaine. Met slechts een training in de benen, op donderdag, wint Alcides toch van Be Quick. ,,De jongens kunnen midden in de competitie anderhalve week niks. We hebben donderdag ook anders getraind. Niet tactisch, maar we hebben gewoon een beetje partijtjes gedaan’’, zegt Niemer. De trainer neemt zelfs het woord competitievervalsing in de mond, hij pleit voor vijf in plaats van drie wissels. ,,Sil valt bijvoorbeeld met overbelastingsverschijnselen uit.’’