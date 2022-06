Rampjaar BAS kan in nacompetitie vervagen: ‘Positieve draai geven aan soap die dit seizoen is’

derde divisie Lodeweges en VVOG ontsnappen met late gelijkma­ker tegen Eemdijk: ‘Nog volop in gevecht’

Door een late gelijkmaker van Jeremy de Graaf uit een penalty is de tweestrijd tussen Eemdijk en VVOG halverwege nog onbeslist: 2-2. De Harderwijkers kwamen in de zesde minuut van de extra tijd nog op gelijke hoogte en blijven zo in de race voor handhaving in de derde divisie.

