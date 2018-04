Rampweek Steenwijk compleet na verlies bij Wacker

Na rust kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Mike Hooijer leek in buitenspelpositie te scoren, de grensrechter vlagde daar ook voor, maar de arbiter besliste op eigen initiatief anders. De sfeer bij de bezoekers werd grimmiger, wat onder andere een uitsluiting van trainer Pot opleverde.

Het rumoer bracht Steenwijk wel de gelijkmaker. Met fortuin werkte Robert van der Leij de 2-2 in de touwen, maar het ging toch weer mis. Een nieuwe corner, slecht weggewerkt, dompelde de Steenwijker in rouw. Stephan Pouwels kopte via de onderkant van de lat binnen.