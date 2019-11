Ratti-Socii van slag na rode kaart

Samenwerkingsclub Ratti-Socii had de eerste tien minuten van de wedstrijd moeite om het ritme te vinden, maar gaandeweg de eerste helft creëerde de ploeg van Ronnie Baten zichzelf een licht veldoverwicht. Zonder daarbij veel uitgespeelde kansen te krijgen overigens. De grootste was voor Koen Klein Heerenbrink, maar de spits faalde jammerlijk oog in oog met keeper Daan ter Hove.

In eerste instantie veranderde er niets aan het spelbeeld in de tweede helft. De voorsprong na 50 minuten spelen door Daan Loman was daarom alleszins verdiend. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, want nog geen twee minuten later schoot aanvoerder Marco Reusken op fantastische wijze de gelijkmaker binnen.