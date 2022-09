Rav van den Berg komt met Oranje O19 naar Hardenberg

amateurvoetbal zwolle Voetbal in de divisie: HHC verspeelt koppositie, Urk nu alleen bovenaan, Staphorst koestert een punt

In de tweede en derde divisie is het vroeg in het seizoen al raak met doordeweekse wedstrijden. HHC verspeelde in de topper tegen De Treffers de eerste plaats (5-2). Na het meer dan verdiende gelijkspel bij ACV (1-1) is Urk nu alleen koploper in de derde divisie. Staphorst haalde een punt weg bij Harkemase Boys (0-0).

7 september