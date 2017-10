Raymon Vredenberg zet De Hoven met hattrick op goede spoor

Het duel in 5D tussen koploper Basteom en de nummer vier De Hoven is geëindigd in een ruime 5-2 zege voor de thuisploeg.

Opnieuw bleek Raymon Vredenberg van de Zutphenaren belangrijk voor zijn team. Hij wees in de eerste helft met een hattrick zijn elftal de weg naar de zege. Op dit moment is Vredenberg topscorer van de 5e klasse D Oost en neemt hij de derde plek in op de lijst van doelpuntenmakers van De Stentor. De teller staat in deze competitie alweer op tien. De Zutphenaar presteerde het – volgens Voetbal Oost - in zijn (senioren)voetballoopbaan om liefst 154 competitiedoelpunten te produceren, met als hoogtepunt het seizoen 2014/2015 met 36 treffers.

Aanvaller

Een veel scorende aanvaller trekt zeker de aandacht van hoger spelende clubs. ,,Er wordt inderdaad nog wel eens geïnformeerd of ik geen trek heb om hoger te spelen. Ik hou de boot steeds af want ik heb het bij De Hoven erg naar mijn zin. Dat we nu bovenin meedoen vind ik helemaal prachtig. Dat motiveert vooral de jongere spelers.”

Weinig scoren

Trainer Theo Besselink van de equipe uit Steenderen/Baak vond zijn team niet minder spelen dan de tegenstander. ,,De beginfase was voor ons en toen hadden we ook doelpunten moeten maken. We hebben weinig scorend vermogen en dat werd vanmiddag ook weer duidelijk. De tegenstander was veel effectiever. Voetballend is het niet verkeerd, maar achterin ging er echter teveel mis.”