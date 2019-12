Raymond Schuurman moet VVOG Harderwijk voor degradatie behoeden

TRAINERSCARROUSELDe nieuwe hoofdtrainer van VVOG heet Raymond Schuurman. De 52-jarige oefenmeester uit Zwolle neemt voor de aankomende 1,5 jaar de taken over van interim-trainer Henk Drost.

De afgelopen jaren had hij Go Ahead Kampen, ASV Dronten, Alcides, Sparta Nijkerk en Berkum onder zijn hoede. In de zomer van 2019 besloot Schuurman, die directeur is van een middelbare school in Zeist, een sabbatical te nemen. ,,Het was de bedoeling om een heel seizoen niets te doen. Maar toen kwam VVOG, daar was ik wel heel blij mee.’’

De trainer moet VVOG zien te behoeden voor degradatie. De Harderwijkers bevinden zich met acht punten uit vijftien duels in de degradatiezone. Zijn functioneren valt of staat niet per se met lijfsbehoud, maar Schuurman is er veel aan gelegen om VVOG in de derde divisie te houden. ,,Dat is wel het doel uiteraard. Daarvoor moeten we minstens één club passeren, om op een plek voor promotie-degradatie te komen. Het liefst gaan we voorbij drie clubs.’’

De ervaren trainer ziet dat de situatie van VVOG penibel is. ,,Er moet een hoop gebeuren, dat is duidelijk. Maar ik ga er alles aan doen om het te realiseren. Bovendien heb ik voor anderhalf seizoen getekend, dus ik wil ook graag in de derde divisie blijven.’’