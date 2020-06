Raymond Stegeman kiest ook voor terugkeer naar het oude nest van AGOVV

Stegeman debuteerde in 2009 in het eerste elftal van AGOVV. Onder trainers als Fethi Ozerdogan, Roberto Klomp en Jurgen Schefzyk speelde hij de nodige duels voor de ‘Blauwen’, totdat hij stopte vanwege zijn studie en later dus voor Vaassen actief was. Na acht jaar afwezigheid keert de verdediger annex middenvelder terug op sportpark Berg en Bos. Naast het voetballen heeft Stegeman meerdere talenten, hij is momenteel arts-onderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).