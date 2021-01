Reaal Dronten gelooft in trainer Burak Yargan

Yargan is in Dronten aan zijn tweede seizoen bezig, en voor het tweede jaar op rij is er sprake van een gebroken seizoen. Het remt de ontwikkeling van het team, dat in de eerste wedstrijden van het seizoen een goede indruk maakte in de vierde klasse D. ,,Ik wil graag door, omdat ik met een jonge en talentvolle groep mag samenwerken. Ik heb er alle vertrouwen in, dat er nog veel meer uit deze groep te behalen valt’’, stelt de coach.