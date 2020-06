Reaal Dronten haalt weer een speler weg bij Lelystad’67

Ibrahim komt uit de schoot van de Lelystadse tweedeklasser, waar hij in het seizoen 2017/2018 debuteerde. In het recente, afgebroken seizoen was de aanvaller goed voor vier treffers. Bij Reaal Dronten wil Ibrahim in de top meedraaien. ,,Ik weet dat Reaal het vorige seizoen niet goed is begonnen aan de competitie, maar zag rond de winterstop dat de weg naar boven was ingeslagen, daar wilde ik graag onderdeel van uit maken. Ik ben namelijk iemand die altijd voor de prijzen speelt.”