Reaal Dronten ook na bezoek aan Wilsum nog zegeloos

De wedstrijd begon nog aardig met een kans voorlangs van Wilsum-aanvaller Sander van der Sluis en een vrije trap van Giovanni Wegman aan de andere kant. Daarna was het voor beide elftallen moeilijk de bal in de ploeg te houden. Reaal Dronten had wel een overwicht, maar deed daar in aanvallend opzicht niets mee. Wilsum had zelfs de beste kans, want Jay Vahl moest een bal van Jelmer Sollie van de lijn halen.