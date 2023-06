Reaal Dronten weer een ronde verder na thriller in Doornspijk, met dank aan keeper Klaas

Programma Apeldoorn/Veluwe De dood of de gladiolen in de nacompeti­tie, tennissers Daisy gaan voor de titel

Dinsdag werd er al een start gemaakt met de nacompetitie, maar dit weekend barst het pas echt los. Het is onmogelijk om er een wedstrijd uit te pikken, want overal staat de druk er volledig op. Winnen is doorgaan, verliezen is einde seizoen, zonder promotie, of - erger nog - met degradatie.