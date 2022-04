Realisme bij wisselvallig DVS’33, goede wedstrijd geeft geen garanties

derde klasse Ondanks oorwassing in derby blijven de meeste spelers van BAS toch hangen in de kantine van Swift

Humor en sfeer kenmerken de derby van Oostelijk Flevoland tussen Swift’64 en BAS, die het beste getypeerd kan worden als een gemoedelijke broederstrijd. Het gaat er even fel aan toe, maar kwaadaardig wordt het nergens en een half uur na het laatste fluitsignaal is de ‘ruzie’ al weer bijgelegd. De uitslag van 6-0 is er wel één voor de geschiedenisboeken.

3 april