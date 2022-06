Realistisch Hierden accepteert degradatie: ‘We horen te huilen, maar we staan heel het jaar al onderaan’

Het contrast was groot in Hierden. Op het veld barstte een groot roodgeel feest los vanwege het behaalde kampioenschap van CSV Apeldoorn. Bij de Hierdense dug-out was er de teleurstelling vanwege de directe degradatie. Maar écht verdriet was niet zichtbaar. ,,We horen natuurlijk te huilen, maar het hele seizoen staan we al onderaan. Ik denk dat er daarom meteen de acceptatie bij ons is. Natuurlijk hadden we er vandaag echt geloof in, maar uiteindelijk maak je weer persoonlijke fouten en degradeer je gewoon”, aldus Denzel.