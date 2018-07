Rebecca Doejaaren bezorgt Oranje O19 historische zege

Doejaaren heeft het afgelopen seizoen pech gehad met blessures. Ze was net op tijd fit voor het EK in Zwitserland. Tegen Duitsland liet de sterke aanvalster zien dat zij mee kan op het hoogste niveau. Doejaaren besliste de wedstrijd in de slotfase met een echte spitsengoal. Tegenover een meerderheid aan verdedigsters kwam zij het strafschopgebied binnen, om vervolgens de bal in de verre hoek te mikken. Dayna Schra uit Rouveen, speelster van Heerenveen, kwam in de eindfase als invalster binnen de lijnen.

Bondscoach Jessica Torny besefte dat haar team niet over geluk te klagen had, Duitsland was met name in de eerste helft het betere team. ,,Wat telt is de overwinning’’, zei de coach. Het was ook nog eens de eerste Nederlandse zege tegen Duitsland in deze leeftijdsgroep.