Regionale hoofdklassers krijgen veel visite van clubs uit de Achterhoek

Spelerscarrousel Beekbergen ziet jeugdig talent Timo Calot vertrekken

20:37 Timo Calot was het afgelopen seizoen een opvallende verschijning in het team van Beekbergen. De jonge middenvelder debuteerde als 15-jarige bij de vierdeklasser, maar speelt komend seizoen in het rood-gele shirt van CSV Apeldoorn.