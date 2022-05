Rekenmachine moet op zak blijven na middag vol frustratie bij Zalk: ‘Dan heb je een excuus’

Spits Simon van Halm beent met grote passen de kleedkamer in. Op een eiland stond hij de negentig minuten ervoor, omdat zijn medespelers hem amper konden bereiken. Een mannetje of acht zit in of voor de dug-out te balen van de koude douche die VHK hen gegeven heeft. De tape wordt bruut losgetrokken van de sokken, coach Egbert Kragt staat met de handen op de knieën. Het commentaar op de rijkelijk vlaggende grensrechter van de tegenstander is niet van de lucht. In het voorbijgaan zou hij Aart Schreuder zelfs voor het een en ander hebben uitgemaakt.