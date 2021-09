Remise is een tegenvaller voor FC Ommen

De verschillen tussen beide clubs zijn op voorhand groot. Waar FC Ommen-trainer Yves Heskamp tientallen spelers kon begroeten op de eerste training moest zijn collega Stef Lamberink het doen met een veel smallere selectie. De 35-jarige oud-speler van onder meer Heracles, DETO, SVZW en Excelsior’31 gaat zijn vijfde seizoen in bij Avereest. Hij voelt zich thuis bij de vereniging, die in 2018 naar de derde klasse promoveerde. ,,Ik proef bij de spelers de bereidheid om optimaal te presteren. Dat is voor mij de voornaamste reden om hier te blijven. In het eerste seizoen in deze klasse speelden we ons keurig veilig. Daarna was het door corona over. Ik ben benieuwd waar we nu staan. Een uitdaging.”