Remise Lutten en Hoogeveen in tumultueus duel

De topper in 3D tussen Hoogeveen en Lutten is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Vooral de ploeg van Bas Nibbelke was over het eindresultaat niet te spreken. Lutten gaf een 0-2 voorsprong weg en zag in de slotfase nog drie doelpunten afgekeurd wegens buitenspel. Roy Strijker, die komend seizoen speelt voor Hoogeveen, was met twee doelpunten weer eens de grote man.