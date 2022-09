René van der Weij wil meer oorlog zien bij Genemuiden, dat tegen Swift een domper krijgt te verwerken: ‘Zeker met vijf spelers van twee meter voorin’

,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd. In de eerste helft hadden beide ploegen weinig kansen, maar na de rust kwamen we er wel redelijk uit”, aldus Van der Weij. Er leek niks aan de hand voor Genemuiden, maar na 64 minuten leden de groen-witten onnodig balverlies in de voorhoede en kwamen de Amsterdammers via een counter door Fidel Yilmaz op voorsprong. ,,En dan moet je er achteraan. In de slotfase is de bal nog twee keer van de lijn gehaald, maar hij wilde er niet in. We hebben alles geprobeerd; uiteindelijk we zijn op basis van de duelkracht afgetroefd.”