Rens van Benthem: ‘Ik vind mezelf te goed voor de bank van HHC’

,,Bij HHC had ik een KNVB-contract, daarmee mag je tussentijds overstappen. En anders had ik me kunnen laten overschrijven op basis van verhuizing. Ik kom uit Oldenzaal, maar heb sinds kort een huisje in Stadshagen. Mijn vriendin en ik werken allebei in Zwolle. Er waren in het verleden meer jongens van HHC die een transfer in de winter hebben gemaakt, dus ik wist dat het mogelijk was. Al verbaasde het me dat het zo makkelijk ging. Ik had een club voor ogen die dichter bij Zwolle lag dan HHC. En Genemuiden was sowieso al geïnteresseerd. Ze hadden al contact met me opgenomen terwijl ze nog niet wisten dat ik ging verhuizen. Ik werd enthousiast van hun verhaal."