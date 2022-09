Rentree AGOVV verpest door OWIOS, Hattem haalt uit tegen Zwolsche Boys

vierde divisie Flevo Boys creëert met persoonlij­ke fouten zijn eigen drama in Huizen: ‘Binnen het half uur was het gedaan’

In twaalf minuten tijd een complete wedstrijd verkwanselen. Dat is wat Flevo Boys gebeurde in Huizen (5-0). ,,Met vier persoonlijke fouten in korte tijd maak je jezelf als ploeg compleet kansloos’’, sprak trainer Arjen Postma.

17 september