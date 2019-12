Reünie-doelman wil zijn cv opvullen met derde klasse

Keeper Niels Janssen keerde dit jaar terug onder de lat bij Reünie. De 28-jarige Borculoër wil met zijn club dolgraag naar de derde klasse, een niveau waarop hij nog nooit actief was. Zondag kan de eerste stap worden gezet. Bij een overwinning met minimaal twee goals verschil, tegen BSC Unisson in Boekelo, grijpt Reünie de eersteperiodetitel in de vierde klasse B.

De vierde klasse, de tweede klasse, de eerste klasse en zelfs de hoofdklasse prijken al op het cv van doelman Niels Janssen. Graag voegt de keeper van Reünie daar komend jaar de derde klasse aan toe. ,,Die ontbreekt nog'', zegt hij. Reünie was in de seizoenen 2014/2015 en 2018/2019 al wel actief op dit niveau, maar toen speelde Janssen elders in de Achterhoek.

Sinds zijn veertiende woont Janssen in Borculo. ,,Mijn vader is dominee en vanwege zijn werk zijn we meerdere keren verhuisd. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Hengelo, opgegroeid in Goor en we hebben ook nog in Zeeland gewoond.''

Als tiener bereikte Janssen het eerste elftal van Reünie en maakte hij zoveel stappen dat hij in 2012 naar hoofdklasser Longa'30 in Lichtenvoorde vertrok. ,,Daar heb ik veel geleerd'', zegt hij. ,,Bij het eerste elftal zat ik veel op de bank, maar bij het tweede heb ik wel veel gespeeld. Ik kan me nog herinneren dat de trainer van het Onder 21-team zei: 'Er geldt maar één regel en dat is dat de keeper geen ballen door de lucht schiet, maar over de grond'. Sindsdien zijn de lange ballen er wel uit en ben ik beter gaan voetballen.''

Na twee seizoenen Longa'30 veranderde Janssen in 2014 opnieuw van club. ,,Ik wilde meer minuten maken en werd door FC Winterswijk benaderd. Daar heb ik vijf jaar gespeeld, eerst in de tweede klasse en daarna in de eerste klasse. Afgelopen zomer vond ik het mooi geweest en besloot ik na zeven jaar terug te keren bij Reünie. Dat had meerdere redenen, zoals een blessure die ik heb gehad. En samen met mijn vriendin heb ik hier in Borculo een nieuw huis gekocht, waardoor ik wist dat ik een deel van de voorbereiding zou gaan missen.''

Oude liefde

Janssen is blij dat hij weer terug is bij zijn oude liefde. ,,Hier kan ik weer op de fiets naar de club. Daardoor kan ik na de wedstrijd nog mooi blijven zitten voor een biertje.''

Hij vindt het jammer dat Reünie vorig seizoen gedegradeerd is. ,,Maar ze hebben zich wel knap teruggeknokt na een slechte start. Dit seizoen willen we weer bovenin mee draaien en promoveren. Het liefst door kampioen te worden.''

Rechtzetten

Zondag kan Janssen met zijn ploeg, uit bij BSC Unisson, de eersteperiodetitel in 4B veilig stellen. Er moet met minimaal twee goals verschil gewonnen worden. ,,We hebben nog wat recht te zetten na twee nederlagen op rij. Vooral die 5-0 van vorige week deed pijn'', zegt Janssen. ,,Ik pakte nog een strafschop, maar als je vijf goals tegen krijgt als keeper, dan voel je dat wel.''