Reünie in topper onderuit tegen Markelo, De Hoven blijft tegen Emst steken op een gelijkspel

Volledig scherm In de topper tegen Markelo ging Reünie met 1-3 onderuit. © Arjan Gotink

ZATERDAGVOETBAL

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen heeft met 1-3 verloren van Sparta Enschede. Daardoor blijft Be Quick op slechts twee punten staan. Sparta pakte de derde overwinning van het seizoen en komt op elf punten. Trainer Wilco Klop: ,,Richting het einde komen we gelijk, dat was zeker verdiend. Maar in de minuten daarna laten we grote ruimtes vallen en wordt het 1-2 voor Sparta. Dan zijn we zo teleurgesteld dat het nog 3-1 wordt, maar dat maakt dan eigenlijk niet meer uit.”

Be Quick Zutphen – Sparta Enschede 1-3 (0-1). 12. Danny Reinders 0-1, 86. Kevin Ooms 1-1, 88. Daan Akkerman 1-2, 90. Romin Ahmadi 1-3.

Vierde klasse E

Koninklijke UD hield het één helft verdienstelijk vol op Het Schootsveld. Gezien het kwaliteitsverschil lag een zwaar pak rammel voor de hand, maar goed keeperswerk van Tycho Groen, een fikse portie wilskracht en een slordige ploeg uit Holten maakten dat het een helftje goed ging. Na de pauze schakelden de mannen in het blauw en wit een tempootje hoger en dat maakte het verschil. Omdat de UD-krachten wegvloeiden, liep de score in het slot nog op naar een half dozijn doelpunten. Nadien hadden beide trainers één helft om tevreden over te zijn.

UD-coach Glenn Minnes: ,,Over de eerste helft ben ik zeker tevreden, we stonden goed en groeiden in de wedstrijd. De organisatie stond goed, we gaven weinig kansen weg. In de tweede helft moest ik noodgedwongen twee wissels doorvoeren op het middenveld, en dat ging ten koste van de ploeg. We hebben er in elk geval hard voor gewerkt, dat is de vorige weken ook weleens anders geweest. En die eerste helft is iets waar we mee verder kunnen, dat heb ik de jongens ook verteld.”

De winnende Blauw Wit-trainer Christian Koop was inderdaad content over het tweede bedrijf. ,,De eerste helft speelden we met hen mee. We hadden wel de betere kansen, maar benutten die niet’’, had de Blauw Wit-trainer gezien. ,,Na rust hebben we een tempo hoger gespeeld en toen zag je het krachtsverschil. Dat hebben we in de kleedkamer ook besproken. De seizoenstart is wel iets waar ik tevreden mee ben. We hebben vijftien punten uit zes wedstrijden, en de nederlaag tegen Twello was ongelukkig.”

Kon. UD – Blauw-Wit’66 1-6 (0-0). 51. Emiel Schuppert 0-1, 53. Dennis Bolink 0-2, 63. Milo Birahy 1-2, 66. Bolink 1-3, 74. Bolink 1-4, 84. Geert Veneklaas Slots 1-5, 87. Bolink 1-6.

Harfsen verloor zaterdagmiddag op eigen veld met 1-2 van OBW. Harfsen-trainer Gertie Wichers is van mening dat deze uitschuiver vermeden had kunnen worden. ,,We hadden zeventig procent van het balbezit en misten in de eerste helft vier opgelegde kansen”, aldus Wichers. ,,In de tweede helft kregen we snel na elkaar twee goals tegen. Het bleef voor ons bij de late 1-2. Dat is zeer frustrerend, maar één van onze oudere supporters vatte het mooi samen: ‘Harfsen speelt leuk en verzorgd voetbal, maar scoort te moeilijk en krijgen ze te makkelijk tegen.’ En kwaliteit, hun linkeraanvaller maakte het verschil omdat hij het niveau van de vierde klasse oversteeg.” Harfsen sluit door de nederlaag niet aan bij de middenmoot in 4E.

Harfsen - OBW 1-2 (0-0). 53. Maarten Verstegen 0-1, 59. Dimitri Vrehe 0-2, 89. Jasper Klumper 1-2.

ZONDAGVOETBAL

Vierde klasse B

Reünie-trainer Bert van Losser wanhoopt niet na de nederlaag tegen periodekampioen Markelo: ,,ik zou mij pas zorgen gaan maken als we geen kansen meer creëren. Dat hebben wij wel gedaan. Markelo heeft vandaag gewoon terecht gewonnen. Als je zo vroeg op achterstand komt kunnen al je plannen de prullenbak in. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, dus we hebben nog genoeg kansen om punten te pakken.”

Reünie – Sportclub Markelo 1-3 (0-2). 1. René Kuijpers 0-1, 29. Kuijpers 0-2, 51. Mark van Donkelaar 1-2, 58. Sam Warmelink 1-3.

Vierde klasse F

Laagvlieger VV Emst pakte verrassend een puntje in de uitwedstrijd tegen De Hoven. Na een goed eerste kwartier, met een doelpunt van Jeroen van Essen, wist Emst nog een uur het eigen doel leeg te houden. Pas een kwartier vóór tijd kon Marco Kroese het hoger geklasseerde De Hoven langszij brengen: 1-1.

Na afloop van de wedstrijd was niemand echt tevreden met de uitslag. Emst-trainer Jeroen de Vries dacht dat zijn ploeg uit de counter wellicht meer had kunnen halen: ,,Vooraf was ik tevreden geweest met een punt in deze wedstrijd. Nu, na afloop van de wedstrijd, ben ik dat niet. In de tweede helft had De Hoven misschien wel meer balbezit en drongen ze ook meer aan, maar wij kwamen met twee snelle aanvallers er een paar keer goed uit waardoor we gevaarlijk konden worden. We konden dat in de tweede elft helaas niet omzetten naar nog een doelpunt.

De Hoven-trainer Gerton te Winkel was na afloop kritisch op zijn eigen ploeg: ,,We hebben onszelf tekort gedaan in deze wedstrijd. De hele wedstrijd was aan beide kanten rommelig, maar wij vergeten uiteindelijk te voetballen. We misten wat spelers door blessures, het veld was moeilijk bespeelbaar en we hadden een tegenstander die hier duidelijk op het veld stond weinig voetballende intenties, toch mogen dat geen excuses zijn voor ons. De reden dat we vandaag niet winnen moeten we echt bij onszelf zoeken.”

De Hoven-Emst: 1-1 (0-1). 14. Jeroen van Essen 0-1, 76. Marco Kroese 1-1.